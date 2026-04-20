OliCyber 2026, due studenti del Belluzzi-Da Vinci brillano alle finali nazionali

A Salerno, tra i migliori 100 d’Italia, Davide Uliana e Guido Donati dell’ITTS Belluzzi Da Vinci di Rimini si distinguono nelle Olimpiadi di cybersicurezza: oro e possibile accesso alla Nazionale TeamItaly per Donati

Dal 17 al 19 Aprile si è tenuta a Salerno la finale italiana della competizione OliCyber, olimpiadi di cybersicurezza promosse dal Ministero dell’Istruzione e organizzate dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) giunte ormai alla 6a edizione.

Il Dirigente Scolastico, Barbara Cappellini, annuncia con orgoglio ed entusiasmo che due studenti dell'indirizzo Informatica dell'ITTS Belluzzi Da Vinci di Rimini si sono guadagnati l’accesso a questa gara, risultato già particolarmente significativo trattandosi di studenti di soli 15 anni: Davide Uliana e Guido Donati.

Alla sfida hanno partecipato i migliori 100 studenti provenienti da tutta Italia, chiamati ad affrontare prove pratiche ispirate a scenari realistici di sicurezza informatica.



Uliana, alla sua prima partecipazione in assoluto, ha portato a casa il 90° posto, risultato di tutto rispetto se si considera il livello della competizione

“E’ stata una bellissima esperienza” dice Davide, “sono contento di aver preso parte a questa competizione e punto ad allenarmi per raggiungere risultati migliori nei prossimi anni. Ci tengo anche a fare gli auguri al mio conterraneo Bovo per avere vinto.”

Donati invece, che aveva già fatto registrare un risultato di rilievo alle precedenti edizioni guadagnando la medaglia di bronzo e una menzione d’onore, dopo aver dominato la classifica per quasi l’intera durata della gara ha ottenuto la medaglia d’oro con il 4° posto assoluto in classifica. Lo studente non si è distinto solo per il risultato finale ma è stato insignito anche di due menzioni d’onore come il più giovane tra i medagliati e il migliore nella categoria “Crypto” (branca fondamentale della sicurezza informatica).

Queste le parole di Guido dopo la cerimonia di premiazione: “Sono soddisfatto del risultato, che è stato anche il frutto dell’impegno costante nel corso dell’anno. Ringrazio la scuola per avermi supportato e permesso di fare questa esperienza, che consiglio a tutti, non solo perché oggettivamente divertente, ma anche per le conoscenze sempre più importanti e attuali che offre.”

Questi risultati non solo confermano i risultati dell’anno scorso ma li migliorano, testimoniando il costante impegno del nostro Istituto in una formazione di alto livello e che sia al passo con i moderni sviluppi tecnologici .

Il Dirigente Scolastico dell'istituto, Barbara Cappellini, si congratula con gli studenti per l'impegno, il talento e l'entusiasmo nel perseguire risultati così importanti. Il plauso va al prof. Alessandro Gabellini, coordinatore di dipartimento, e ai docenti del dipartimento di Informatica per la cura posta nella preparazione degli studenti e per guidarli verso sfide sempre stimolanti. Queste opportunità formative vanno colte per incontrare altre scuole e verificare come le competenze apprese a scuola aprano possibilità di incontro e di conferma in altri contesti.

Grazie a questa medaglia d’oro Guido Donati può concorrere ora per un posto in TeamItaly, la Nazionale Italiana di Cyberdefenders, e avere la possibilità di rappresentare l'Italia nelle competizioni internazionali, quali le Olimpiadi Internazionali di Cybersecurity (ICO), e l'European Cybersecurity Challenge (ECSC).