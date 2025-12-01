Olio Evo protagonista in Valconca: premiata Valentina Pecci

Il Festival “Benvenuto Nuovo Evo” riunisce esperti e oleifici del territorio, chiudendo con la consegna del primo premio del contest fotografico

Si è conclusa a San Clemente, con la premiazione del concorso fotografico Anima Valconca, la prima edizione del Festival dell’Olio Extravergine di Oliva della Valconca “Benvenuto Nuovo Evo” che ha riunito, negli spazi del Teatro Villa e della Sala Polivalente di Sant’Andrea in Casale, esperti, tecnici, degustatori e produttori dell’Evo provenienti dalle principali aree della vallata e dai Comuni limitrofi. Alla mostra-mercato hanno partecipato Oleificio Pecci, Oleificio Sadafè, Azienda Agricola Annamaria Franchi, Azienda Agricola Franco Galli, Oleificio Bigucci, Oleificio Corazza, Oleificio Vasconi e Oleificio Lo Conte. La due giorni di eventi - il Festival Il è organizzato dal Comune di San Clemente in collaborazione con CNA Rimini, ProduciAmo Romagna e La Scuola del Gusto - ha visto Maurizio Saggion, Brand Ambassador di San Clemente e Direttore di ProduciAmo Romagna, nelle vesti di coordinatore dell’iniziativa e relatore del doppio appuntamento incentrato sulle degustazioni gratuite di Evo dei territori. Domenica 30 novembre, la chiusura della manifestazione è stata affidata allo stesso Saggion e alla Presidente della Giuria del concorso fotografico, Alessandra Lazzari, insieme sul palco per consegnare a Valentina Pecci il diploma di primo classificato della prima edizione del contest per immagini.