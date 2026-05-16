Oltre 110 dosi di cocaina e 15 mila euro: arrestato 28enne italiano

Fermato in auto, tenta di disfarsi della droga. In casa trovati altri stupefacenti e contanti

Un 28enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Gambettola per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato mentre era alla guida della sua auto: durante il controllo, i militari lo hanno visto gettare sotto il veicolo un sacchetto di cellophane, al cui interno sono state trovate quattro dosi di cocaina.

Nella perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto 350 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio nelle zone tra Cesena e Rimini. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di due confezioni contenenti 110 dosi di cocaina, per un totale di circa 70 grammi, oltre ad altri 9 grammi della stessa sostanza e 15.000 euro in contanti.

Il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto e disposto per il 28enne l’obbligo di firma giornaliero presso la caserma competente, in attesa della prossima udienza.