Oltre 13 chili di hashish nascosti in casa e garage: coppia arrestata a Rimini

L’operazione dei carabinieri di Cesena partita da una lite per una partita di droga non pagata. In manette un 37enne marocchino e la fidanzata

Oltre 13 chili di hashish, suddivisi in panetti, nascosti tra l’abitazione e il garage. È quanto hanno sequestrato i carabinieri di Cesena al termine di un’indagine che ha portato all’arresto di una coppia a Rimini.

L’attività investigativa era partita lo scorso giugno da una lite tra due persone, durante la quale uno dei contendenti aveva anche estratto un coltello, per poi allontanarsi in auto. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di ricondurre la discussione a un mancato pagamento di droga.

Da qui gli investigatori sono risaliti a un 37enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine e residente in un appartamento Acer a Rimini. I carabinieri hanno raggiunto l’abitazione e lo hanno trovato insieme alla fidanzata.

Durante la perquisizione sono stati scoperti oltre 13 chili di hashish, nascosti in diversi punti della casa e nel garage. Per entrambi è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto per la coppia la custodia cautelare in carcere.