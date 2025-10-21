Oltre 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven per violazione delle norme sugli assembramenti

La polizia olandese precisa: “Nessun disordine”. Stasera il match di Champions League tra Psv e Napoli, mentre l’Inter affronta l’Usg in Belgio

Oltre 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati nella notte nel centro di Eindhoven, nei Paesi Bassi, per aver violato le norme locali in materia di assembramenti pubblici. Secondo quanto riferito dalla polizia olandese, i supporter partenopei si erano radunati in un’area centrale della città in vista della sfida di questa sera tra il Napoli e il Psv Eindhoven, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League.

Le autorità hanno precisato che non si sono verificati disordini né episodi di violenza, ma che l’intervento è stato motivato dal mancato rispetto delle regole sugli assembramenti, particolarmente rigide in occasione degli eventi sportivi internazionali. I tifosi fermati sono stati condotti nelle stazioni di polizia per l’identificazione e le verifiche del caso.

La partita tra Psv e Napoli si giocherà regolarmente alle ore 21 allo stadio Philips Stadion, sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine per prevenire ulteriori tensioni. Alla stessa ora, l’altra squadra italiana impegnata in Champions, l’Inter, scenderà in campo in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise (Usg).