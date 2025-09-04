Oltre 220 cinture nere al palazzetto di Bellaria per lo Stage Nazionale AIKT

Presente il sindaco Filippo Giorgetti e il vice Francesco Grassi

Sabato 30 agosto ha avuto luogo al palazzetto di Bellaria Igea Marina lo Stage Tecnico Nazionale AIKT (Accademia Italiana Karate Tradizionale), con la partecipazione di oltre 220 praticanti cinture nere provenienti da tutta la penisola.

La giornata è cominciata al mattino con la presenza del sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, insieme al vicesindaco Francesco Grassi, che hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale. Antonio Astarita, presidente regionale US-ACLI (ente di promozione sportiva al quale AIKT è affiliata), ha augurato un buon allenamento a tutti i karateka presenti. In seguito sono intervenute la moglie Rosa e la figlia Caterina del Maestro Giuseppe Perlati, caposcuola AIKT e uno dei pionieri del karate in Italia, scomparso lo scorso mese, che hanno condiviso con i praticanti un momento emozionante in suo ricordo.

Dopo il saluto iniziale è cominciato l’allenamento del mattino, con i praticanti divisi in due gruppi guidati dai Maestri Dario Marchini e Loris Guidetti.

Dopo una breve pausa, al termine della lezione mattutina si è svolta l’assemblea ordinaria per aggiornare tutti i presenti sull’andamento dell’Accademia.

Nel pomeriggio si è svolta l’altra sessione di allenamento: la giornata si è rivelata ancora una volta fonte di spunti nuovi e interessanti per il percorso di crescita dei praticanti.

Il tutto è stato organizzato dal responsabile provinciale, il Maestro Denis Pironi, cintura nera 7° dan dello Shotokan Karate Club Santarcangelo, associazione sportiva storica attiva da oltre 50 anni a Santarcangelo di Romagna per far conoscere questa affascinante disciplina.