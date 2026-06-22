Oltre 230 ciclisti tra San Marino e la Valmarecchia: La Titanica è un successo

L'evento si conferma punto di riferimento per il cicloturismo storico e tappa del Giro d'Italia d'Epoca

Si è conclusa con un bilancio positivo la quinta edizione de "La Titanica", la ciclostorica sammarinese che anno dopo anno continua a crescere e a consolidare la propria identità, confermandosi come una delle iniziative più attese del calendario sportivo e turistico della Repubblica. Nonostante il gran caldo, l'evento ha registrato ben 230 partecipanti, richiamando appassionati da tutte le regioni d'Italia e dall'estero, pronti a pedalare su mezzi rigorosamente vintage.

Sabato "La Piccola Titanica", lo sport come veicolo di inclusione

Il weekend è iniziato all’ombra dei portici di Borgo Maggiore con "La Piccola Titanica", un evento all’insegna della coesione sociale organizzato in collaborazione con l’Associazione Batticinque (impegnata nel supporto a persone autistiche o con disturbi del neurosviluppo). I giovani ciclisti si sono messi alla prova in gimkane e piccoli circuiti, abbattendo ogni barriera in un pomeriggio di puro divertimento collettivo.

"Il nostro scopo è sempre far partecipare i ragazzi con qualche difficoltà assieme ai ragazzi normodotati, coinvolgerli e farli interagire" – ha commentato Wilson Renzi dell'associazione. "Siamo alla seconda edizione di una collaborazione ormai assodata che speriamo di replicare l’anno prossimo".

Domenica: Il fascino del ciclismo d'epoca e la sinergia con il circondario

Domenica mattina, la partenza da Piazza Grande a Borgo Maggiore ha dato il via ufficiale alla manifestazione. I corridori si sono cimentati in tre percorsi d'eccezione (Arengo, Donna Felicissima e Titanico), pensati per unire la sfida sportiva alla riscoperta di paesaggi unici tra San Marino e la Valmarecchia. Il momento clou si è tenuto in Piazza della Libertà, dove i ciclisti sono stati accolti dallo spettacolo rievocativo degli sbandieratori del gruppo storico della Federazione Balestrieri San Marino.

La vera forza di questa edizione è stata la forte sinergia territoriale. La manifestazione ha infatti valicato i confini sammarinesi stringendo una preziosa collaborazione con i Comuni limitrofi di San Leo, Santarcangelo di Romagna e Verucchio. Grazie al supporto degli enti e

delle associazioni locali, i punti di ristoro lungo il percorso si sono trasformati in veri e propri spazi di festa, dove i partecipanti hanno potuto rigenerarsi tra prodotti tipici, musica e premiazioni, celebrando l'unione tra i territori.

Una vetrina internazionale e i commenti istituzionali

La Titanica ha avuto l'onore di ospitare l'ottava tappa del prestigioso circuito del Giro d’Italia d’Epoca. Presente all'evento la presidente del circuito, Michela Moretti Girardengo, che ha espresso parole di profonda ammirazione:

"Io ho scoperto San Marino qualche anno fa e ne sono rimasta estremamente affascinata per la storia — non solo della Repubblica, ma anche di questo popolo, del paese, delle persone. La generosità e l'accoglienza sono quasi uniche; sono stregata da questo posto e vengo molto volentieri alla Titanica".

Anche il Segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi, ha voluto elogiare l'operato degli organizzatori:

"La Virtus Bike ormai ha concretizzato un gioiellino, un punto di riferimento nella stagione sammarinese. Faccio i complimenti a loro perché hanno riempito l'evento di messaggi: inclusività, connessione tra i territori, sport fatto senza eccessi di agonismo. Cosa dire? Bravi".