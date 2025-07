Oltre 400 partecipanti per la prima fase del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio

Tutto esaurito per gli incontri su Intelligenza Artificiale, video strategy, LinkedIn e tutela del brand: 100 ore di formazione con 15 espert

Si è chiusa in questi giorni la prima fase delle iniziative gratuite di ‘Laboratorio Aperto Rimini Tiberio’. Partiti a febbraio, gli incontri hanno raggiunto oltre 400 partecipanti, ottenendo il tutto esaurito anche negli appuntamenti del mese di giugno.

Organizzata dal Comune di Rimini e dalla società benefit Fattor Comune, grazie ai fondi Europei della Regione Emilia-Romagna, l'iniziativa ha avuto un grade riscontro e ha coinvolto 15 relatori esperti per 19 workshop e percorsi gratuiti, con un totale di 100 ore, incontrando una risposta entusiasmante da parte di professionisti e studenti.

I percorsi sull'Intelligenza Artificiale, come quelli tenuti da Diego De Simone e Marco Ambrosini, sono andati immediatamente "sold out", così come i percorsi su copywriting (con Davide Bertozzi), grafica del futuro (con Alessandro Tempesta), LinkedIn strategico (con Sergio Lucci), e la creazione di contenuti social con la giusta video strategy (con Nicolò Felli e Luca Pasini). Anche l'introduzione pratica a Google Workspace (con Nicola Calisesi) e la tutela di design e brand nell'epoca digitale (con Filippo Zoli) hanno riscosso grande interesse.

Gli appuntamenti di giugno, che si sono appena conclusi, hanno proposto percorsi molto attuali, come quello condotto da Filippo Causero, sul tema ‘Sfrutta l’intelligenza collettiva per il successo della tua organizzazione’.



Il progetto mira a promuovere il digitale e l’innovazione e a guidare la comunità verso un uso più consapevole delle nuove tecnologie, supportando l’alfabetizzazione tecnologica e stimolando nuove competenze, opportunità lavorative e connessioni tra giovani, imprese e territorio.

La collaborazione tra Comune di Rimini e Fattor Comune continua a generare valore per il territorio, con tutte le attività gratuite grazie ai fondi Europei della Regione Emilia Romagna.

Per gli aggiornamenti e il calendario dei futuri eventi, consultare il sito:

https://laboratorioapertoriminitiberio.it/