Oltre 400 turisti bloccati in Yemen: stop ai voli per gli scontri nel Paese

Anche circa 80 italiani si trovano sull’isola di Socotra dopo la cancellazione dei collegamenti aerei

Oltre 400 turisti stranieri sono attualmente bloccati sull’isola yemenita di Socotra a causa della cancellazione dei voli, sospesi per le crescenti tensioni e gli scontri che da diversi giorni interessano il Paese. Lo Yemen è da tempo considerato una destinazione sconsigliata ai viaggiatori internazionali per motivi di sicurezza.

A confermare la situazione è stato Yehya ben Afrar, vicegovernatore di Socotra con delega alla cultura e al turismo: «Abbiamo più di 400 turisti stranieri sull’isola. I loro voli sono stati cancellati». Secondo quanto riferito da un rappresentante del governo locale, i turisti presenti sarebbero in totale 416.

Tra le persone rimaste bloccate figurano anche circa 80 cittadini italiani, oltre a più di 60 turisti russi e visitatori provenienti da altri Paesi. Le autorità locali sono al lavoro per monitorare la situazione e valutare possibili soluzioni, mentre cresce la preoccupazione per i tempi di rientro e per le condizioni di sicurezza nell’area.