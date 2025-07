Oltre 60 anni di vacanze a Riccione: premiata la turista come ambasciatrice della città

Dal 1964 Raffaella Saviotti sceglie la Perla Verde come meta delle proprie vacanze

Oltre sessant'anni di vacanze nella stessa città, nello stesso hotel, con la stessa passione. Un traguardo speciale che racconta non solo una storia familiare, ma anche il legame profondo tra Riccione e i suoi turisti più affezionati. Protagonista di questo straordinario anniversario è Raffaella Saviotti, originaria di Voghera, ospite fedele dell’Hotel D’Este della famiglia Sorci dal lontano 1964.

Raffaella arrivò per la prima volta a Riccione all’età di tre anni, insieme ai genitori. Da allora, non ha mai interrotto la tradizione: ogni estate, puntuale, ha scelto l’Hotel D’Este per le sue vacanze, diventando a tutti gli effetti parte della grande famiglia dell’accoglienza riccionese. Oggi Raffaella è in vacanza con il marito Manuele Domenicali e il figlio Davide, testimoni e continuatori di una tradizione che attraversa ormai tre generazioni.

Nei giorni scorsi, la famiglia Sorci ha voluto celebrare questo importante traguardo con un brindisi speciale in albergo. In quella occasione l’assessore al Turismo, Mattia Guidi, le ha conferito il riconoscimento ufficiale di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”, a nome dell’intera città. Un gesto simbolico ma carico di significato, che intende ringraziare Raffaella – e con lei tutti i turisti storici – per l’affetto, la fedeltà e il legame speciale che continuano a rinnovare anno dopo anno con Riccione. È grazie a persone come la signora Saviotti che Riccione è diventata una città simbolo dell’accoglienza, delle relazioni vere, dei ricordi condivisi.