Oltre 70 offerte al bando per la demolizione dell'area Forlani di Rimini

È stato aggiudicato in via provvisoria alla Ditta 3r Costruzioni srl l’intervento di demolizione degli edifici presenti nell’area ex Forlani, il complesso artigianale dismesso acquisito all’Amministrazione Comunale di RImini. L’esito della gara, che ha visto pervenire 73 offerte, sarà sottoposto come di consueto alla verifica dei requisiti ai sensi di legge; solo una volta completata questa procedura, indicativamente tra un mese, si procederà all’aggiudicazione definitiva e alla successiva stipula del contratto, con l’avvio dei lavori per la seconda metà del mese di marzo. La demolizione degli edifici – per un investimento dell’Amministrazione di 530mila euro - rappresenta il primo indispensabile step per la riqualificazione del complesso, andando da subito a migliorare il contesto urbano di un’area a ridosso del centro storico. L’area sarà poi in un secondo momento oggetto di una complessiva risistemazione, attraverso la realizzazione di un parcheggio da circa centocinquanta posti auto, in un contesto verde completamente riqualificato. È prevista un complessivo potenziamento dell’accessibilità, con la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali inclusivi per la promozione della mobilità sostenibile, in connessione con il vicino parco Marecchia, oltre a funzioni in grado di aumentare la fruibilità dell’area. Oltre al parcheggio ad uso pubblico sono previste aree attrezzate per il gioco, lo sport e l’aggregazione, con estrema attenzione a tutte le disabilità. Sono inoltre allo studio interventi come l’aumento delle alberature, delle aree permeabili a mitigazione degli effetti “isola di calore”.