Oltre i servizi sanitari: a Morciano prende forma la "Casa" di tutta la comunità

Il successo dell'Open Day della Valconca tra cura, incontri e partecipazione

Un esempio concreto di come la Casa della Comunità può diventare un luogo di prossimità, relazione e partecipazione, da vivere e attraversare, capace di mettere in connessione servizi sanitari e sociosanitari, cittadini, enti locali, terzo settore e reti comunitarie. Lo ha dimostrato in maniera tangibile l’Open Day della Casa della Comunità Valconca di Morciano, svoltosi martedì 14 luglio (dalle ore 16 fino alla serata), che nonostante la giornata particolarmente calda ha registrato una partecipazione assai significativa, con circa 200 persone presenti nel corso del pomeriggio.

Punto informativo

L’iniziativa, intitolata “Una Casa aperta alla comunità. Scopri, partecipa, fai comunità” e pensata come un’esperienza collettiva di incontro, partecipazione e scoperta, ha permesso a cittadine e cittadini di tutte le età (tra cui in particolare tanti giovani) di conoscere più da vicino gli spazi, i servizi e le opportunità della Casa della Comunità, attraverso visite guidate, laboratori tematici, punti informativi e attività per diverse fasce d’età (pensati per mostrare in modo concreto le molte dimensioni del benessere: il movimento e la cura di sé, la prevenzione della violenza, la memoria e l’invecchiamento attivo, il sostegno ai caregiver, la salute quotidiana, la facilitazione digitale, la crescita dei bambini e delle famiglie, la partecipazione dei giovani, la sessualità e le relazioni, la creatività e i racconti di comunità), una camminata di comunità, un momento conviviale e musicale.

Laboratorio

La giornata ha rappresentato anche un’importante occasione per valorizzare il lavoro di rete costruito insieme ai numerosi partner territoriali che hanno contribuito alla realizzazione del programma.

“Desidero ringraziare tutte le realtà che hanno partecipato alla co-progettazione e alla realizzazione di questa giornata - sottolinea con soddisfazione Ardigò Martino, Direttore del Distretto di Riccione - davvero così ben riuscita: associazioni, cooperative, servizi, professionisti, volontari e volontarie. Un ringraziamento particolare va al Distretto di Riccione, all’Amministrazione comunale di Morciano di Romagna e a tutti i partner territoriali per la collaborazione, il supporto e il contributo offerto. La partecipazione registrata conferma una volta di più quanto sia importante costruire la Casa della Comunità non solo come luogo di servizi, ma come spazio aperto, vivo e attraversato dalla comunità”.