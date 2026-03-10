Altarimini

Oltre il mito dei pochi carboidrati: i rischi per il recupero e la salute muscolare

Il caso Hans Troyer: l'importanza dell'integrazione ottimale secondo l'esperto

A cura di Glauco Valentini Redazione
10 marzo 2026 19:30
Oltre il mito dei pochi carboidrati: i rischi per il recupero e la salute muscolare - Foto repertorio
Foto repertorio
Provincia di Rimini
Sanità
Video
Condividi

Molti atleti pensano che pochi carboidrati siano sufficienti durante sforzi prolungati. Ma “sufficiente” non significa ottimale. Il nutrizionista sportivo riminese, Dott. Samuele Valentini, spiega i rischi di un apporto troppo basso di carboidrati: prestazione limitata, problemi di recupero e casi gravi come la rabdomiolisi.

Nel video il Dott. Valentini analizza: il ruolo dei carboidrati nella performance e il caso dell’ultra runner Hans Troyer.

Come negli ultimi anni molti atleti arrivano a 90–120 g di carboidrati all’ora. Per supportare l’integrazione durante allenamenti e gare, il Dott. Valentini ha sviluppato VALE100, mix naturale di carboidrati e frutta crioessiccata, fino a 100 g per borraccia.

“La nutrizione è determinante quanto l’allenamento. Una dieta inadeguata rallenta i progressi e può compromettere la performance.” Guarda il video con il Dott. Valentini.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini