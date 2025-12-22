“Oltre la Ricerca” ringrazia sostenitori e aziende per la Campagna di Natale

Le donazioni raccolte permettono di sostenere pazienti, famiglie e ricerca sul tumore del pancreas

L’Associazione “Oltre la Ricerca” desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutte le aziende e ai tantissimi sostenitori privati che hanno aderito con generosità alla Campagna di Natale, contribuendo in modo concreto alla realizzazione delle attività dell’Associazione.

Grazie alle donazioni raccolte, “Oltre la Ricerca” può continuare a portare avanti progetti fondamentali a supporto dei pazienti affetti da tumore del pancreas e delle loro famiglie, sostenere la ricerca scientifica e promuovere iniziative volte al miglioramento dei percorsi di cura e di assistenza, in stretta collaborazione con il mondo clinico e sanitario.

Un ringraziamento particolare va alle aziende del territorio: Scrigno spa, Collegio dei Geometri di Rimini, Club 41 Riccione, Farmacia Donati Merlini, che hanno scelto di affiancare l’Associazione in questa importante campagna, dimostrando una forte attenzione alla responsabilità sociale e al valore della solidarietà. Allo stesso modo, la partecipazione di tanti cittadini, attraverso donazioni individuali, rappresenta un segnale prezioso di vicinanza e fiducia che dà forza e continuità all’impegno quotidiano dell’Associazione.

“Il sostegno ricevuto durante la Campagna di Natale – dichiara il Direttivo di “Oltre la Ricerca” – è per noi motivo di grande gratitudine e incoraggiamento. Ogni contributo, grande o piccolo, si traduce in azioni concrete per migliorare la qualità di vita dei pazienti, sostenere la ricerca e rendere i percorsi di cura sempre più adeguati ai bisogni delle persone”.

“Oltre la Ricerca” rinnova il proprio impegno a operare con trasparenza, serietà e responsabilità, trasformando la generosità ricevuta in progetti reali e misurabili, e ringrazia ancora una volta tutti coloro che hanno scelto di camminare al suo fianco.

Per maggiori informazioni sulle attività dell’Associazione: www.oltrelaricerca.org.