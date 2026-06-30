Oltre l’allenamento: la preparazione multidisciplinare per la Maratona delle Dolomiti

Ecco i protocolli (tra IHT e crioterapia) per arrivare al top

Manca sempre meno alla Maratona delle Dolomiti e il nutrizionista Riminese Dott. Samuele Valentini ha pubblicato un nuovo video nel quale racconta il percorso di preparazione in vista della prestigiosa granfondo ciclistica da 140 chilometri con oltre 4.200 metri di dislivello.



Nel video, Valentini approfondisce gli allenamenti specifici affrontati nelle ultime settimane, con particolare attenzione al lavoro in salita, illustrando anche i protocolli di biohacking inseriti nella preparazione, tra cui ipossia intermittente (IHT), crioterapia e fotobiomodulazione.



Ampio spazio è dedicato anche alla nutrizione e all'integrazione, spiegando le strategie adottate per ottimizzare il recupero, sostenere la performance e arrivare nelle migliori condizioni possibili al giorno della gara.



Il racconto offre inoltre uno sguardo sul lavoro svolto insieme al fisioterapista e sulle motivazioni scientifiche che hanno guidato ogni scelta del percorso di avvicinamento alla Maratona delle Dolomiti.



Il video completo è disponibile su YouTube al seguente link: (clicca qui)