Oltre un chilo di hashish recuperato dalla Polizia Stradale a Riccione

La droga era in panetti, pronta per la cessione. I due occupanti dell'auto sono fuggiti a piedi nei campi dopo un inseguimento sulla Statale Adriatica

Oltre un chilogrammo di hashish è stato recuperato dalla Sottosezione della Polizia Stradale di Riccione nella serata del 30 settembre.

Durante un servizio di vigilanza, gli agenti hanno intimato l'alt a un'auto con a bordo due persone, che percorreva la Statale Adriatica a velocità sostenuta. Alla vista della pattuglia, il conducente ha tentato di fuggire. Ne è nato un inseguimento, terminato a Riccione, all'interno di un campo agricolo. I due occupanti hanno abbandonato il veicolo e sono riusciti a dileguarsi a piedi tra i campi.

Gli agenti hanno quindi controllato l'auto, recuperando oltre un chilo di hashish confezionato in panetti, già pronti per la cessione, e un telefono cellulare. La vettura è risultata inoltre oggetto di appropriazione indebita.

Il COISP Rimini, Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di Polizia, ringrazia la Polizia Stradale di Riccione che, con grande impegno e sacrificio, mette in campo ogni giorno donne e uomini altamente motivati e professionalmente preparati, nonostante le esigue risorse umane a disposizione, A loro va il nostro plauso e il nostro ringraziamento per il prezioso lavoro svolto quotidianamente al servizio della sicurezza dei cittadini.