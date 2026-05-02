Rimini, derubata dello smartphone al parco XXV Aprile: "Dammi 70 euro e te lo restituisco"

Un giovane è stato così arrestato per estorsione

Un giovane tunisino è stato arrestato ieri pomeriggio (1° Maggio) da personale di Polizia impegnato nel presidio del parco XXV Aprile, in occasione del Marecchia Dream Fest. Una donna ha infatti segnalato di esser stata derubata dello smartphone: accortasi di non aver più con se il proprio telefonino, ha telefonato al proprio numero, chiedendo in prestito lo smartphone a uno dei presenti alla festa, ottenendo risposta da un uomo, che parlava italiano con accento tipico dei cittadini nordafricani. Quest'ultimo le ha chiesto 70 euro per ridarle il telefono. A quel punto la Polizia ha seguito la donna nella ricerca dell'estorsore che dopo un'ora, convincendosi che lei fosse sola, le ha dato appuntamento per lo scambio. Una volta ricevuto il denaro, il giovane è stato arrestato. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice e in attesa del processo è stato applicato l'obbligo di firma 4 giorni alla settimana, presso la Questura di Rimini.