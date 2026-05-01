Scontro tra auto e scooter a Riccione: ventenne gravissima al Bufalini

Ragazza trasportata d'urgenza in elicottero a Cesena

Grave incidente nella notte tra giovedì e venerdì 1 maggio, all’incrocio tra via Castrocaro e via Monte Bianco a Riccione, dove si sono scontrati un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio è stata una ragazza di circa 20 anni, alla guida del ciclomotore, soccorsa in condizioni critiche. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena con l’elisoccorso, intervenuto da Bologna, e ricoverata nel reparto di rianimazione.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la giovane stava percorrendo via Castrocaro in direzione Rimini-Riccione, quando una vettura proveniente dal senso opposto avrebbe svoltato in via Monte Bianco, tagliandole la strada. L’impatto è stato violento: lo scooter si è schiantato contro la fiancata lato passeggero dell’auto, facendo cadere la ragazza sull’asfalto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e la Polizia Municipale, che si è occupata dei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, causando rallentamenti nella zona.