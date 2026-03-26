Oltremare 2.0 accoglie due nuovi Ara: Ronny e Rocket tra i pappagalli del parco

Ronny (Ara ararauna) e Rocket (Ara severa) entrano a far parte dei gruppi sociali già presenti

La comunità di Oltremare 2.0 di Riccione annuncia l’inserimento nel gruppo sociale dei pappagalli presenti di due nuovi esemplari Ara. Si chiamano Ronny, maschio Ara ararauna, e Rocket, femmina Ara severa. L’arrivo di questi due esemplari segna un nuovo passo avanti significativo nei programmi di socializzazione e sviluppo finalizzati al benessere animale.

Rocket

L'integrazione ha riguardato due specie distinte per morfologia e biologia.

Il primo esemplare è Ronny (Ara ararauna). Nato il 30 giugno 2025, è entrato a far parte della famiglia di Oltremare 2.0 all’età di tre mesi. Insieme ai conspecifici Arya e William, costituisce il gruppo dei grandi Ara. Tutti e tre hanno un piumaggio caratteristico blu e giallo. Nonostante la giovane età, Ronny manifesta già una spiccata attitudine cognitiva, mostrando un temperamento attento e una rapida integrazione nelle dinamiche del gruppo sociale.

Il secondo esemplare è Rocket (Ara severa). Questa femmina è nata il 25 aprile 2025. Rocket rappresenta una delle specie di Ara più piccole in natura. Arrivata a quattro mesi di età nel parco di Riccione, si è distinta immediatamente per l'elevata capacità e attività comportamentale: è un esemplare femmina super attivo, ha una straordinaria propensione all'apprendimento.

Lo staff di keeper e veterinari di Oltremare porta avanti da anni, con tutta la famiglia di pappagalli di Parrots World, un programma di gestione e training per la loro cura e benessere. I nuovi arrivati, come gli altri esemplari presenti, seguono quotidianamente un protocollo di medical training che include il contatto fisico integrale per l’ispezione di zampe, addome, becco, ali, e l’uso dello stetoscopio in modo del tutto volontario.

Ronny

Fondamentale poi un piano di arricchimento ambientale: sessioni di target training, esercizi di problem-solving e addestramento al volo. Queste attività garantiscono il mantenimento di un tono muscolare ottimale e la salute psicologica per queste specie che possono superare i 60 anni di vita.

Ronny

"La nostra priorità è creare una relazione basata sulla fiducia reciproca _ dichiarano i keeper di Oltremare 2.0 - Vedere Ronny e Rocket apprendere comportamenti così utili in pochi mesi, ci conferma come la gestione di questi esemplari debba sempre basarsi su metodi scientifici ma anche sulla cura, sul rispetto e sull’empatia".

A Oltremare 2.0 i pappagalli sono veri e propri ambasciatori di biodiversità. Ogni giorno raccontano la fragilità degli ecosistemi sudamericani, territori minacciati dalla deforestazione e dal commercio illegale. Durante due dimostrazioni quotidiane, lo stupore del pubblico si trasforma in consapevolezza. Si raccontano storie davvero uniche, come quelle di alcuni esemplari che hanno vissuto percorsi di recupero. L’arrivo di Ronny e Rocket arricchisce questo racconto: attraverso il loro percorso, si mostra l’importanza di una cura scientifica e costante. Il mondo di Parrots World con i suoi nuovi protagonisti è pronto ad accogliere il pubblico dal 2 aprile, con la riapertura ufficiale del parco.