Oltremare travolto dai DinsiemE: oltre 3.500 presenze nel ponte del 1° Maggio

Famiglie da tutta Italia per l'evento del lungo weekend

Non è stata una semplice giornata di sole ma una vera e propria ondata di divertimento, quella che ha travolto il family experience park Oltremare 2.0 di Riccione questo ponte del 1° Maggio. Oltre 3500 persone si sono ritrovate sulla collina della Perla Verde nella sola giornata di sabato, per incontrare i DinsiemE. Centinaia le famiglie che si sono messe in fila già dalle 8 di mattina, per ritirare i pass per incontrare Erick e Dominick.

“Ogni stagione il richiamo dei DinsiemE è fortissimo – racconta Patrizia Leardini, COO Costa Edutainment _ Il successo di oggi conferma come Erick e Dominick non siano solo dei creator ma dei veri e propri catalizzatori capaci di trasformare Oltremare 2.0 in una destinazione primaria per le famiglie italiane. Vedere bambini arrivare da ogni regione, dimostra quanto il loro potere d’attrazione impatti concretamente sulle presenze turistiche del territorio. Proprio la qualità e la freschezza dei loro contenuti ci hanno spinto, tre anni fa, a fare una scelta lungimirante: investire nella nuova attrazione MegaGame Land. Volevamo che il loro mondo digitale diventasse un'esperienza fisica e tangibile all'interno del nostro parco e i numeri di oggi ci dicono che la scommessa è stata vinta, consolidando il legame profondo tra l'intrattenimento di nuova generazione e l'offerta edutainment di Oltremare 2.0”.

Tra la folla, molte le famiglie che hanno affrontato lunghi viaggi pur di non mancare. "Abbiamo fatto più di 400 km per essere qui ma ne è valsa la pena per vedere il sorriso dei nostri figli, l’emozione infinita nei loro occhi" raccontano due genitori, arrivata da Napoli e dal Gargano. “Siamo partiti alle 5 di questa mattina per essere qui il prima possibile, non potevamo mancare” confida un papà di Venezia.

La giornata è iniziata sotto il segno dell’emozione nella suggestiva cornice del Dolphins World. Qui i DinsiemE hanno salutato il pubblico e intonato alcuni dei loro successi, accompagnati dai cori dei piccoli "Dinsiemini". Per i due ragazzi il pubblico si è esibito anche in una maxi ‘ola’ da stadio. La festa si è poi spostata all’Oltremare Theatre. Dopo un trascinante mini-live, è scattato l'attesissimo meet&greet. Centinaia di bambini hanno potuto consegnare personalmente disegni e regali a Erick e Dominick, ricevendo in cambio foto ricordo e autografi. I DinsiemE hanno fatto tappa anche a Raptors World per conoscere i due gufetti nati poco più di un mese fa e scoprire tutti i progetti di conservazione e tutela legati al mondo rapaci. Poi si sono spostati al MegaGame Land, la grande area del parco interamente ispirata alla loro celebre serie tv, dove hanno giocato insieme ai bimbi.

"Iniziare la stagione a Oltremare 2.0 con questo calore è incredibile spiegano i due creator Vedere bambini che hanno viaggiato per ore, portandoci regali e disegni, ci riempie il cuore di gioia. Questo parco è ormai la nostra seconda casa e l'energia che si respira qui è magica. Torneremo il 1° giugno e il 7 agosto: non vediamo l’ora di riabbracciare tutti e di goderci anche noi le attrazioni che il parco offre".