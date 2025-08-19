Omaggio collettivo a Pippo Baudo

Camera ardente al Teatro delle Vittorie, domani i funerali in Sicilia

Un fiume di amici, volti noti e semplici spettatori ha reso omaggio ieri a Pippo Baudo, scomparso all’età di 89 anni. La camera ardente, allestita al Teatro delle Vittorie di Roma, luogo simbolo della sua lunga carriera televisiva, è stata visitata da centinaia di persone.

Molti hanno chiesto che il teatro venga intitolato a lui, in segno di riconoscenza per la sua storia e per l’impronta indelebile lasciata nello spettacolo italiano.

La camera ardente sarà aperta anche questa mattina, dalle 9 alle 12, prima che la salma venga trasferita a Militello in Val di Catania, paese natale di Baudo. Qui, domani, si terranno i funerali del grande presentatore, che con il suo carisma e la sua professionalità ha segnato decenni di televisione italiana.