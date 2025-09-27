Ombre sul sequestro lampo del diciassettenne nel Ragusano

Rapito giovedì a Vittoria da quattro uomini incappucciati, il giovane si è presentato ieri sera in commissariato insieme a un amico. Gli inquirenti al lavoro per chiarire le anomalie della vicenda

Indagini in corso a Vittoria, nel Ragusano, sul sequestro lampo di un ragazzo di 17 anni, figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli della zona. Secondo quanto ricostruito, giovedì pomeriggio il giovane sarebbe stato prelevato da quattro uomini incappucciati in una piazza del paese, per poi sparire nel nulla.

La svolta è arrivata ieri sera, quando il ragazzo si è presentato spontaneamente in commissariato insieme a un amico. Gli investigatori lo hanno ascoltato a lungo, nel tentativo di ricostruire le ore della sua scomparsa e verificare dove e da chi sia stato trattenuto.

La dinamica dei fatti presenta ancora diversi punti oscuri. Gli inquirenti stanno effettuando accertamenti per comprendere le motivazioni del rapimento e verificare eventuali collegamenti con l’attività della famiglia. Non si esclude alcuna pista, ma gli elementi raccolti finora delineano una “sparizione lampo” che solleva interrogativi e anomalie ancora da chiarire.