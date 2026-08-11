“Omero sotto le stelle”, successo al Galli: le ultime quattro lezioni ora online

Tutto esaurito per il ciclo dedicato a Iliade e Odissea curato da Marinella De Luca

Un successo straordinario, da tutto esaurito, e che ora è anche disponibile sul canale Youtube del Comune di Rimini ‎@comunerimini. E’ quello del ciclo di incontri “Omero sotto le stelle”, che si è concluso ieri sera ancora una volta in un teatro Galli gremito.

A cura della professoressa Marinella De Luca, in collaborazione con il LICEO “G. CESARE – M. VALGIMIGLI” Rimini e l'Associazione Alumni, i sei appuntamenti alla riscoperta dell’Iliade e dell’Odissea, si sono svolti dal 1 luglio al 10 agosto, prima al Lapidario romano, poi, vista la straordinaria partecipazione di pubblico, al teatro Galli.

Attraverso racconti, letture e commenti, la professoressa Marinella De Luca ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra i grandi temi dell’esistenza umana: il coraggio e la fragilità, il dolore e la speranza, gli affetti, il sorriso, il mondo femminile e il rapporto tra umano e divino.

Sotto il cielo dell’estate, la voce di Omero è tornata a parlare con sorprendente attualità, offrendo spunti di riflessione sulle domande che accompagnano da sempre la vita degli uomini.

Ora, le ultime 4 lezioni di questo sorprendente e partecipato evento culturale, sono disponibili on line (oggi pubblicata la lezione dal titolo L’arte del sorriso), nei prossimi giorni saranno pubblicati i successivi tre incontri) per chi vuole riascoltarle o per chi non ha potuto partecipare. Parole, storie, emozioni, sogni in un meraviglioso intrecciarsi che rende contemporanea l’epica omerica: la parola detta che passa di bocca in bocca per millenni, sempre attuale.

Questi gli argomenti dei quattro appuntamenti che si sono svolti al teatro Galli che saranno disponibili su Youtube ‎@comunerimini

Mercoledì 22 luglio 2026

L’arte del sorriso

Dèi capricciosi ed eroi imperfetti: il comico come antidoto

Mercoledì 29 luglio 2026

Il filo degli affetti

I legami familiari come spazio di salvezza

Giovedì 6 agosto 2026

Dee e donne: l’altra metà dell’epica

Il mondo femminile tra seduzione, grazia e intelligenza

Lunedì 10 agosto 2026

Sogni, ombre, presagi

Il sottile confine tra umano e divino