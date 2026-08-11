“Omero sotto le stelle”, successo al Galli: le ultime quattro lezioni ora online
Tutto esaurito per il ciclo dedicato a Iliade e Odissea curato da Marinella De Luca
Un successo straordinario, da tutto esaurito, e che ora è anche disponibile sul canale Youtube del Comune di Rimini @comunerimini. E’ quello del ciclo di incontri “Omero sotto le stelle”, che si è concluso ieri sera ancora una volta in un teatro Galli gremito.
A cura della professoressa Marinella De Luca, in collaborazione con il LICEO “G. CESARE – M. VALGIMIGLI” Rimini e l'Associazione Alumni, i sei appuntamenti alla riscoperta dell’Iliade e dell’Odissea, si sono svolti dal 1 luglio al 10 agosto, prima al Lapidario romano, poi, vista la straordinaria partecipazione di pubblico, al teatro Galli.
Attraverso racconti, letture e commenti, la professoressa Marinella De Luca ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra i grandi temi dell’esistenza umana: il coraggio e la fragilità, il dolore e la speranza, gli affetti, il sorriso, il mondo femminile e il rapporto tra umano e divino.
Sotto il cielo dell’estate, la voce di Omero è tornata a parlare con sorprendente attualità, offrendo spunti di riflessione sulle domande che accompagnano da sempre la vita degli uomini.
Ora, le ultime 4 lezioni di questo sorprendente e partecipato evento culturale, sono disponibili on line (oggi pubblicata la lezione dal titolo L’arte del sorriso), nei prossimi giorni saranno pubblicati i successivi tre incontri) per chi vuole riascoltarle o per chi non ha potuto partecipare. Parole, storie, emozioni, sogni in un meraviglioso intrecciarsi che rende contemporanea l’epica omerica: la parola detta che passa di bocca in bocca per millenni, sempre attuale.
Questi gli argomenti dei quattro appuntamenti che si sono svolti al teatro Galli che saranno disponibili su Youtube @comunerimini
Mercoledì 22 luglio 2026
L’arte del sorriso
Dèi capricciosi ed eroi imperfetti: il comico come antidoto
Mercoledì 29 luglio 2026
Il filo degli affetti
I legami familiari come spazio di salvezza
Giovedì 6 agosto 2026
Dee e donne: l’altra metà dell’epica
Il mondo femminile tra seduzione, grazia e intelligenza
Lunedì 10 agosto 2026
Sogni, ombre, presagi
Il sottile confine tra umano e divino