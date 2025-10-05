Omicidio a Modena: lite nella notte finisce nel sangue, giovane muore accoltellato

I carabinieri stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dei fatti

Notte di sangue a Modena. Intorno all’una, in via Roncaglia, un uomo è stato colpito più volte con un’arma da taglio — un coltello o forse un machete — durante una violenta lite scoppiata all’interno di un appartamento. Lo scontro è poi proseguito in strada, dove la vittima, ferita gravemente, si è accasciata.

Soccorso dal 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Alcuni testimoni avrebbero assistito alla scena: uno di loro avrebbe visto l’aggressore darsi alla fuga subito dopo l’attacco.

I carabinieri stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dei fatti e sarebbero già sulle tracce dell’omicida, che potrebbe essere un connazionale della vittima. Le indagini sono in corso.