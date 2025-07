Omicidio Coatti, arrestati quattro sospetti in Colombia

Decisiva la collaborazione tra la Procura di Roma e le autorità colombiane. La famiglia attende ancora il rientro della salma in Italia

Sono stati arrestati quattro sospetti per l’omicidio di Alessandro Coatti, il ricercatore originario di Longastrino ucciso a Santa Marta, in Colombia, lo scorso 6 aprile. La notizia è stata diffusa ieri dalla Procura di Roma, che ha seguito il caso in stretta collaborazione con le autorità colombiane.

Le indagini, condotte dai Carabinieri del Ros, si sono avvalse di accertamenti complessi su dispositivi elettronici appartenenti alla vittima, fondamentali per ricostruire gli ultimi spostamenti di Coatti e identificare i responsabili. Determinante la cooperazione tra la Procura di Roma, quella di Magdalena e i servizi di polizia internazionale, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Bogotà.

Intanto, la famiglia attende ancora il rientro della salma in Italia. Lo zio, intervistato dal Corriere della Sera, ha riferito che i tempi restano incerti, anche per via di una seconda autopsia che sarà effettuata a Roma.