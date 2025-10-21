Omicidio di Mattia Minguzzi, i due 15enni condannati a 24 anni di reclusione

L'accusa era omicidio premeditato di minore

Sono stati condannati a 24 anni di reclusione i due 15enni a processo per la morte di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef misanese Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, morto il 9 febbraio in seguito a un accoltellamento a Istanbul. I due imputati dovevano rispondere di omicidio premeditato di minorenne. La condanna, riferisce l'Ansa citando media locali, è la massima pena prevista. Il 14enne, figlio dello chef misanese, dopo essere stato accoltellato in un mercato di strada, nel quartiere di Kadikoy, era stato ricoverato per circa due settimane in terapia intensiva, poi aveva perso la vita.