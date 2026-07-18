Omicidio di Mulazzano, Bonifazi davanti al gip: "Blackout sui momenti del delitto"

Tra gli ex coniugi esistevano da tempo contrasti di natura economica

Ha risposto alle domande del gip Mario Bonifazi, il 71enne fermato per l'omicidio dell'ex moglie Tania Sperindio. L'interrogatorio, durato circa un'ora, si è svolto alla presenza dei difensori Federico Vici e Paolo Gasperoni. L'uomo ha ricostruito quanto ricordava della giornata, ma avrebbe riferito un "blackout" proprio sulla fase in cui si sarebbe consumato il delitto.

Secondo la difesa, Bonifazi è ancora profondamente provato e starebbe uscendo dallo stato di choc. Ricorderebbe con chiarezza quanto accaduto prima e dopo i fatti, ma non i momenti centrali della vicenda, una lacuna che gli avvocati attribuiscono al forte impatto emotivo.

I legali hanno inoltre spiegato che tra gli ex coniugi esistevano da tempo contrasti di natura economica, legati al mantenimento e alla gestione della casa. Proprio il giorno della tragedia era previsto un sopralluogo con un geometra per valutare l'immobile in vista di una possibile vendita, circostanza che potrebbe aver fatto da sfondo alla discussione.

La difesa ha infine evidenziato l'atteggiamento collaborativo tenuto dall'indagato dopo aver chiamato i carabinieri. Il giudice si è riservato la decisione sulla convalida del fermo e sull'eventuale misura cautelare. Intanto è stato conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo di Tania Sperindio.