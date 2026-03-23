Omicidio di via del Ciclamino: la parola ai poliziotti che hanno guidato le indagini

Chiusa la fase della Procura, ora il duello tra periti e consulenti

Prosegue il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Oggi, nella dodicesima udienza, sono attesi in aula gli ultimi testimoni della Procura: i poliziotti della Squadra Mobile che hanno seguito le indagini fin dal ritrovamento del corpo della 78enne, uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino.

Nei prossimi appuntamenti sarà la volta dei consulenti delle parti civili, tra cui psichiatri e tecnici chiamati a valutare i danni ai familiari. Spazio poi alla difesa dell’unico imputato, Louis Dassilva, che porterà esperti in genetica forense e psicologia.

Rinviata l’audizione di un ulteriore consulente tecnico della difesa. La testimonianza dell’imputato è attesa dopo Pasqua.