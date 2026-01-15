Omicidio Nada Cella, dopo 30 anni arriva la sentenza

Il cold case riaperto nel 2021 giunge al verdetto: il pm chiede l’ergastolo per l’ex docente Anna Lucia Cecere e quattro anni per Marco Soracco per favoreggiamento

Dopo trent’anni di attesa, è arrivata la sentenza sull’omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari nello studio del commercialista Marco Soracco, per il quale lavorava. Un delitto rimasto a lungo irrisolto e riaperto come cold case nel 2021, che oggi giunge a un momento decisivo.

Nel processo, il pubblico ministero ha chiesto la condanna all’ergastolo per Anna Lucia Cecere, ex docente accusata di essere l’autrice materiale dell’omicidio, e una pena di quattro anni di reclusione per Marco Soracco per il reato di favoreggiamento.

Secondo l’accusa, Cecere avrebbe ucciso Nada Cella perché desiderava prendere il suo posto di lavoro e conquistare anche l’attenzione e l’affetto del commercialista. Sempre secondo la ricostruzione della Procura, Soracco e la madre Marisa Bacchioni — successivamente uscita dal processo — avrebbero mentito nel corso delle indagini, contribuendo a coprire la presunta assassina.

La vicenda di Nada Cella rappresenta uno dei casi giudiziari più noti e dolorosi della cronaca ligure, simbolo di una lunga ricerca di verità e giustizia che, dopo tre decenni, sembra finalmente giunta a una svolta.