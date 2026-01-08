Omicidio nel Veneziano, arrestato un vigile urbano

Secondo la Procura si tratta di un’esecuzione: la vittima colpita alla tempia. In corso la caccia a eventuali complici

Un vigile urbano di Venezia è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Sergiu Tarna, cittadino moldavo di 25 anni, trovato morto il 31 dicembre scorso in provincia di Venezia. La Procura parla di una vera e propria esecuzione: il giovane sarebbe stato prima sequestrato e poi ucciso con un colpo di pistola alla tempia.

In manette è finito Riccardo Salvagno, 40 anni, agente della polizia locale veneziana. A incastrarlo sarebbero state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ritenute decisive dagli investigatori per ricostruire le fasi del delitto.

Secondo quanto emerso dalle indagini, al crimine avrebbe partecipato almeno un’altra persona. Gli inquirenti stanno ora concentrando le ricerche su eventuali complici, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda.

La vittima e l’indagato, stando ai primi riscontri, si conoscevano e in passato avrebbero avuto contrasti. Il movente dell’omicidio potrebbe essere legato al traffico di sostanze stupefacenti, anche se su questo punto gli investigatori mantengono il massimo riserbo.

L’inchiesta è ancora in corso e la Procura non esclude ulteriori sviluppi nelle prossime ore.