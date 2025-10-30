Omicidio Paganelli, a breve decisione sulla scarcerazione di Dassilva

Il processo riprenderà invece lunedì 10 novembre con le prime audizioni dei testimoni

Si attende già da domani (venerdì 30 ottobre) la decisione della Corte di Cassazione sulla scarcerazione di Louis Dassilva, il 35enne senegalese in carcere per l'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto il 3 ottobre del 2023 a Rimini. Lo riferisce l'Ansa. Questa mattina (giovedì 29 ottobre) si è tenuta l'udienza durante la quale il difensore Andrea Guidi ha ribadito i motivi di nullità dell'ordinanza del gip Vinicio Cantarini. È il secondo ricorso in Cassazione per l'indagato, assistito da Guidi e dall'avvocato Riario Fabbri. Il 17 aprile scorso il Riesame di Bologna aveva confermato il provvedimento di custodia cautelare. Questa volta i giudici di Cassazione si soffermeranno sulle parole della nuora della vittima, Manuela Bianchi, che in incidente probatorio aveva rivelato di aver incontrato Dassilva nel garage di via del Ciclamino la mattina del ritrovamento del cadavere. Verranno inoltre valutate l'intercettazione ambientale tra Bianchi e Dassilva in Questura e l'alibi per l'indagato fornito dalla moglie Valeria Bartolucci. Intanto in Tribunale proseguirà il processo di primo grado: lunedì 10 e 17 novembre saranno sentiti i testimoni, a partire dai figli della vittima. A dicembre invece arriveranno i risultati dell'ultimo incidente probatorio, esame tecnico e fonico, sull'audio della telecamera in un box nel garage di via Del Ciclamino dove fu rinvenuto il cadavere della 78enne la mattina del 4 ottobre 2023.