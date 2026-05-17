Omicidio Paganelli alla svolta: domani la requisitoria, Dassilva rischia l’ergastolo

Per il pm fu un delitto passionale

Entra nella fase decisiva il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Domani il pm Daniele Paci terrà la requisitoria e potrebbe chiedere l’ergastolo per l’unico imputato, Louis Dassilva.

Dopo otto mesi di udienze, testimonianze e perizie, l’accusa sostiene che il movente sia legato alla relazione extraconiugale tra Dassilva e Manuela Bianchi, nuora della vittima. Contestate anche le aggravanti della premeditazione, crudeltà, minorata difesa e motivi abietti.

Secondo la Procura, alcuni elementi tecnici e le dichiarazioni raccolte collocherebbero Dassilva sulla scena del delitto. La difesa, invece, continua a sostenere l’assenza di prove certe.

Nei prossimi giorni parleranno anche i legali delle parti civili e della difesa. La sentenza è attesa per l’inizio di giugno.