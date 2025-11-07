Omicidio Pierina Paganelli, il 10 novembre i figli sentiti come testimoni al processo

Una settimana dopo saranno sentiti invece il fratello di Manuela Bianchi, Loris, e la figlia Giorgia, nipote della Paganelli

Lunedì prossimo (10 novembre) i figli di Pierina Paganelli saranno sentiti dalla Corte d'Assise di Rimini. Chiara, Giacomo e Giuliano Saponi forniranno le loro testimonianze nel processo che vede imputato Louis Dassilva, 35 anni, accusato dell'omicidio della Paganelli. Il più atteso, come testimone, è Giuliano Saponi, per il suo legame con Manuela Bianchi, sua moglie, ma ex amante del Dassilva. Secondo la Procura, l'imputato entrò in azione proprio per proteggere la relazione con la donna. Inoltre Giuliano Saponi, come noto, rimase ferito in un incidente stradale il 7 maggio del 2023, pochi mesi prima dell'omicidio: fu travolto da un furgoncino mentre andava al lavoro e fu trovato senza sensi ai margini della strada. I figli della Paganelli, con i nipoti e le sorelle della vittima, si sono costituiti parte civile e sono rappresentanti dagli avvocati Monica Lunedei, Marco Lunedei e Andrea Scifo. Lunedì 17 novembre invece saranno sentiti come testimoni Loris Bianchi, fratello di Manuela, e Giorgia Saponi, la nipote di Pierina che la sera dell'omicidio era in casa con la mamma e lo zio.