Omicidio Pierina Paganelli, indagini anche su cyberbullismo

Dalle dirette YouTube alla Procura: 17 persone indagate per aver offeso i Bianchi

La Procura di Rimini ha aperto un nuovo filone d’indagine legato al caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. Sono 17 le persone indagate per diffamazione aggravata e cyberbullismo nei confronti di Manuela e Loris Bianchi, dopo le denunce presentate dai loro legali. Si tratta di opinionisti e youtuber provenienti da tutta Italia che, durante le indagini sul delitto di via del Ciclamino, avrebbero usato toni e parole ritenuti gravemente offensivi.

Loris Bianchi risulta estraneo all’inchiesta sull’omicidio, mentre la sorella Manuela è indagata per favoreggiamento nei confronti di Louis Dassilva, unico imputato per il delitto, a causa di dichiarazioni ritenute contraddittorie sul ritrovamento del corpo.

Resta aperto anche il fascicolo che coinvolge i legali di Dassilva, dopo una domanda in aula – poi bloccata dalla Corte – su presunti rapporti impropri tra i fratelli Bianchi. Accusa sempre respinta con fermezza da Manuela, che ha parlato di “fantasie” e di tentativi di distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale: fare luce sull’omicidio di Pierina Paganelli.