Altarimini

Omicidio Pierina Paganelli, indagini anche su cyberbullismo

Dalle dirette YouTube alla Procura: 17 persone indagate per aver offeso i Bianchi

A cura di Glauco Valentini Redazione
11 febbraio 2026 08:15
Omicidio Pierina Paganelli, indagini anche su cyberbullismo - Il consulente legale Davide Barzan
Il consulente legale Davide Barzan
Rimini
Cronaca
Condividi

La Procura di Rimini ha aperto un nuovo filone d’indagine legato al caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. Sono 17 le persone indagate per diffamazione aggravata e cyberbullismo nei confronti di Manuela e Loris Bianchi, dopo le denunce presentate dai loro legali. Si tratta di opinionisti e youtuber provenienti da tutta Italia che, durante le indagini sul delitto di via del Ciclamino, avrebbero usato toni e parole ritenuti gravemente offensivi.

Loris Bianchi risulta estraneo all’inchiesta sull’omicidio, mentre la sorella Manuela è indagata per favoreggiamento nei confronti di Louis Dassilva, unico imputato per il delitto, a causa di dichiarazioni ritenute contraddittorie sul ritrovamento del corpo.

Resta aperto anche il fascicolo che coinvolge i legali di Dassilva, dopo una domanda in aula – poi bloccata dalla Corte – su presunti rapporti impropri tra i fratelli Bianchi. Accusa sempre respinta con fermezza da Manuela, che ha parlato di “fantasie” e di tentativi di distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale: fare luce sull’omicidio di Pierina Paganelli.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini