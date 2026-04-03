Giallo di via del Ciclamino: il pm Paci ascolta Loris e Serena Bianchi sui vocali "shock"

Accompagnati dal consulente Davide Barzan, dovranno chiarire il senso dei messaggi inviati alla testimone

Sono stati convocati in mattinata in Procura a Rimini, dal pm Daniele Paci, Loris Bianchi e la moglie Serena.

Come riporta Ansa, Squadra mobile e Procura vogliono approfondire quanto riferito da una testimone della difesa nell’udienza del 30 marzo in Corte d’Assise, dove si sta celebrando il processo a Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino.

Valentina Pellissier, testimone chiamata alla sbarra dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, ha raccontato che la mattina del 28 febbraio 2025 Serena, moglie di Loris Bianchi, “disse che il pm Paci ce l’aveva con la nuora di Pierina, poi mi mandò un vocale affermando che la Procura avrebbe detto a Manuela di dire che la mattina del ritrovamento del cadavere aveva visto Louis nel garage. A detta sua, lei gli rispose che non era vero e che non l’avrebbe detto”.

I vocali in questione, in possesso dei legali Fabbri e Guidi, sono stati anche trasmessi da trasmissioni televisive che si occupano del caso e risalirebbero a giorni precedenti all’incidente probatorio di Manuela Bianchi.

Con la testimonianza di Pellissier, la difesa ha tentato di gettare un’ombra su quanto dichiarato dalla principale accusatrice di Dassilva, la nuora Manuela, che dopo un anno dall’omicidio ha confessato di aver incontrato l’imputato — con il quale aveva una relazione extraconiugale — la mattina del ritrovamento del cadavere nel garage di via del Ciclamino.

Dassilva viene così collocato sulla scena del crimine prima che il delitto fosse scoperto.

La nuora Manuela ha inoltre raccontato di aver ricevuto dallo stesso Dassilva indicazioni su come allertare il 118 e su come comportarsi con la polizia.

Nella scorsa udienza, dopo Pellissier, è iniziato l’esame dell’imputato. Pressato dalle domande incalzanti del pm Paci, si è spesso contraddetto, trincerandosi dietro numerosi “non ricordo”.

Durante l’esame, l’imputato non ha mai guardato i figli di Pierina presenti in aula, né si è mai detto dispiaciuto per la scomparsa prematura della vicina di casa.

Oggi, intanto, Loris Bianchi e la moglie Serena saranno interrogati dal pm e dal dirigente della Squadra mobile, Marco Masia. Accompagnati dal consulente Davide Barzan, dovranno chiarire il senso dei messaggi inviati alla testimone.

Serena, infatti, avrebbe detto che quanto riportato dalla Pellissier lo aveva appreso dal marito Loris.

Le parole di Manuela Bianchi, ritenute credibili dal Tribunale del Riesame — che ha confermato per la terza volta la custodia cautelare in carcere per Dassilva — troverebbero, secondo gli inquirenti, conferma in una serie di dati oggettivi.

Non è però escluso che la presidente della Corte d’Assise, il giudice Fiorella Casadei, possa disporre che la nuora venga nuovamente ascoltata in aula.