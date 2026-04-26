Omicidio Pierina, ultime testimonianze in aula: attesa per il confronto finale

Lunedì decisivo: tra la perizia sul tablet e l'ombra della falsa testimonianza

Si avvia alle battute conclusive il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Domani, lunedì 27 aprile, la Corte d’Assise di Rimini ascolterà gli ultimi tre testimoni: il perito Francesco Lobefaro, la psichiatra Sara Zavatta e Romina Sebastiani, amica di Manuela Bianchi.

Proprio Sebastiani, già sentita in aula, resta una figura chiave e controversa: dopo la sua deposizione è stata denunciata per falsa testimonianza. La donna avrebbe riferito che Bianchi le confidò di non aver incontrato nessuno nei garage la mattina del delitto, versione poi modificata dalla stessa Bianchi durante le indagini.

Attesa anche per la nuova perizia sul tablet della vittima, mai analizzato prima, e per l’intervento della psichiatra legata a Valeria Bartolucci, moglie dell’imputato Louis Dassilva.

Dopo queste testimonianze, resta da decidere un eventuale confronto in aula tra Dassilva e Bianchi. Le prossime udienze di maggio potrebbero portare alla fase finale del processo, con la sentenza attesa nei prossimi mesi.