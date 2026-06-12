Oncologia, a Rimini un congresso internazionale sul carcinoma mammario

Esperti da tutto il mondo al Centro Congressi SGR per due giorni dedicati a terapie innovative, intelligenza artificiale e medicina di precisione nel tumore al seno

Biomarcatori predittivi, anticorpi farmaco-coniugati, intelligenza artificiale in radioterapia, terapie cellulari e nuove molecole in sviluppo clinico: sono questi i temi al centro del convegno internazionale "Breast Cancer Conference: from molecular signatures to clinical oncology", in programma il 18 e 19 giugno a Rimini.

Il programma scientifico si sviluppa in otto sessioni e riunisce oltre quaranta relatori provenienti da centri di eccellenza italiani e internazionali, tra cui Boston, Londra, Parigi, Anversa e Lisbona. Nelle due giornate si alterneranno aggiornamenti di scienza clinica, medicina traslazionale e oncologia di precisione, con sessioni dedicate alle strategie personalizzate nel carcinoma mammario avanzato e alle terapie cellulari innovative. Tra i temi di maggiore attualità trattati: il ruolo degli anticorpi farmaco-coniugati, la biopsia liquida come strumento di monitoraggio della malattia, i modelli tumorali tridimensionali per guidare la scelta terapeutica e l'impatto dell'intelligenza artificiale nella pianificazione della radioterapia.

Spazio anche alle dimensioni cliniche spesso non al centro del dibattito scientifico come la qualità della vita nelle giovani pazienti lungo-sopravviventi, la gestione del carcinoma mammario nelle pazienti anziane, le nuove prospettive nella prevenzione e nella ricerca traslazionale in cure palliative.

L'evento, che rientra nel programma formativo del Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica - GOIRC, è organizzato nell'ambito del CCCRN - Comprehensive Cancer Care and Research Network IRST-AUSL Romagna e ha ottenuto il patrocinio di Istituto Oncologico Romagnolo - IOR, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC Università di Bologna, Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi - ANISC, Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri CIPOMO, Federation of Italian Cooperative Oncology Groups, Federation of Italian Cooperative Oncology Groups - FICOG e Gruppo Italiano Mammella - GIM.

Direttore scientifico dell’evento è il prof. Antonino Musolino (direttore scientifico f.f. dell'IRST IRCCS "Dino Amadori") che coordinerà i lavori insieme a un pool di faculty directors (responsabili didattici) composto da Annalisa Curcio (direttrice Chirurgia senologica Forlì-Ravenna), Lorenzo Gianni (responsabile Oncologia DH Rimini), Antonino Romeo (direttore Radioterapia Rimini) e Stefano Tamberi (direttore Oncologia Ravenna).

Il convegno è accreditato ECM in modalità residenziale con 11 crediti, ed è rivolto a medici chirurghi con specializzazione in oncologia, radioterapia, medicina interna, genetica medica e altre discipline correlate. L'iscrizione è gratuita e disponibile esclusivamente online su www.mitcongressi.it. Sede della “due giorni” il Centro Congressi SGR di Rimini.