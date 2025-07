"Onorevole Parolaccia", il libro che mette alla berlina il linguaggio politico arriva in spiaggia

Il volume sarà presentato venerdì 18 luglio al Bagno 26 e rientra negli appuntamenti di “Rimini Rinata Incontra”

Venerdì 18 luglio, alle ore 18, il Bagno Tiki 26 di Rimini (Lungomare Claudio Tintori, 30/A) ospiterà la presentazione del libro "Onorevole

Parolaccia. Perché il turpiloquio ha conquistato il linguaggio politico", scritto da Benedetta Cicognani e pubblicato da Franco Angeli, con la prefazione di Roberto Cammarata. L’autrice dialogherà con Stefania Parmeggiani, firma del Venerdì di Repubblica.

Un titolo ironico per affrontare una questione molto seria: come si è passati da un linguaggio istituzionale, alto e misurato, ai meme urlati,

agli insulti in diretta, agli slogan semplificati in 140 caratteri?

Insieme all’autrice, interverranno due figure che conoscono bene i toni della politica italiana, Sergio Pizzolante e Sergio Gambini, per ragionare su “La politica dell’insulto”, per riflettere su come l’aggressività verbale sia diventata parte integrante del vocabolario politico e istituzionale. Attraverso casi celebri, excursus e qualche aneddoto gustoso, si indagherà il potere dell’invettiva nel creare consenso, il bisogno di individuare un nemico pubblico e la trasformazione del confronto politico in una piazza virtuale, dove tutti parlano a voce alta ma pochi si ascoltano davvero.



Sarà presente il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che porterà i saluti istituzionali. Modera l’incontro la giornalista Patrizia Lanzetti mentre Serena Soldati, consigliera comunale di Lista Jamil Rimini Rinata, presenterà il Manifesto della comunicazione non ostile, un invito a riscoprire il valore della parola come strumento di dialogo e connessione.

L’evento si inserisce nella rassegna “Rimini Rinata Incontra” e rappresenta un momento di confronto che unisce contenuto e contesto in

modo originale: si parlerà di politica direttamente sulla sabbia, per riflettere con leggerezza, ma senza superficialità, su un problema serio. Ingresso libero.