Onu approva la risoluzione Usa su Gaza: astensione di Russia e Cina, “decisione storica” per Washington

Via libera al piano di pace di Trump e alla forza internazionale di stabilizzazione incaricata di disarmare Hamas

Fumata bianca al Palazzo di Vetro sulla crisi di Gaza. Con 13 voti a favore e le sole astensioni di Russia e Cina, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato al primo tentativo la risoluzione presentata dagli Stati Uniti, che sostiene il piano di pace proposto dal presidente Donald Trump per la Striscia. Il testo autorizza inoltre l’istituzione di una forza internazionale di stabilizzazione, incaricata di operare nell’enclave palestinese e di procedere al disarmo di Hamas.

L’ambasciatore americano all’Onu, Mike Waltz, ha definito l’adozione della risoluzione una “decisione storica”, sottolineando la compattezza del Consiglio nel sostenere un percorso che Washington considera essenziale per la sicurezza regionale.

La risoluzione afferma che “le condizioni potrebbero finalmente essere mature per un percorso credibile verso l'autodeterminazione e la statualità palestinese”, aprendo così uno spiraglio diplomatico che potrebbe segnare un punto di svolta nel conflitto israelo-palestinese. Resta ora da vedere quali saranno i tempi e le modalità operative della forza internazionale e quale sarà la reazione dei principali attori regionali.