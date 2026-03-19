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Stop alle etichette ingannevoli, Rimini al fianco di Coldiretti

L’amministrazione si impegna a coinvolgere ANCI, Regione e parlamentari europei per rivedere le norme che permettono di etichettare come italiani prodotti realizzati con ingredienti esteri

A cura di Grazia Antonioli Redazione
19 marzo 2026 12:16
Stop alle etichette ingannevoli, Rimini al fianco di Coldiretti -
Rimini
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La Giunta comunale ha approvato il sostegno all'iniziativa promossa dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Rimini per la revisione delle norme europee sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

Al centro della proposta, la modifica del Regolamento UE che attualmente consente di attribuire il marchio "Made in Italy" a prodotti realizzati con ingredienti stranieri sottoposti in Italia solo all'ultima fase di lavorazione, con evidente danno per i consumatori e per l'immagine del settore agroalimentare nazionale.

Il Comune si impegna a portare l'istanza presso l'ANCI, i parlamentari europei della circoscrizione e la Regione Emilia-Romagna, auspicando il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, affinché venga avviata la procedura di modifica della normativa doganale europea a tutela della trasparenza e della corretta informazione ai consumatori.

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