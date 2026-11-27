Open day al Campus di Rimini, due giornate per conoscere i corsi universitari

Il 2 e 3 dicembre appuntamenti in via Angherà per presentare l’offerta formativa, i servizi e le agevolazioni. In programma anche un incontro online dedicato a studenti con disabilità o Dsa

Il Campus di Rimini apre le porte a studentesse, studenti e famiglie per presentare i corsi di laurea, i servizi e le opportunità offerte dall’università. L’open day si svolgerà mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre, nella sede di via Angherà 22, con due mattinate dedicate ai diversi percorsi di studio.

Mercoledì 2 dicembre, dalle 8.30 alle 13, saranno presentati i corsi di Infermieristica, Scienze dell’Educazione nei contesti sociali, culturali e di comunità, Culture e pratiche della Moda e Scienze delle attività motorie e sportive. Saranno illustrati anche i corsi di Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Ostetricia e Fisioterapia, con sede didattica a Bologna e attività tecnico-pratiche anche a Rimini.

Giovedì 3 dicembre, dalle 8.30 alle 13.30, spazio ai corsi di Economia dell’impresa, con i curricula Manageriale, Management dell’ospitalità e Financial and business management in lingua inglese, Statistica, Finanza e Assicurazioni, Economics of Tourism and Cities, Chimica industriale per l’ambiente e le risorse e Pharmacy, laurea magistrale a ciclo unico internazionale.

Durante entrambe le giornate saranno attivi punti informativi sui benefici economici e sui servizi del Campus. Sono previsti anche incontri aperti a studenti e famiglie dedicati ai bandi di ammissione, alle tasse universitarie e alle agevolazioni. Il 2 dicembre, alle 14, si terrà infine un appuntamento online rivolto a studentesse e studenti con disabilità o Dsa e alle loro famiglie, per conoscere i supporti disponibili.