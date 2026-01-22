Operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario nel Torinese

Tragedia in un’azienda agricola: aperta un’inchiesta sulla dinamica dell’incidente

Un giovane operaio di 25 anni ha perso la vita ieri sera in un’azienda agricola di Brusasco, nel Torinese, a seguito di un grave incidente sul lavoro. Il ragazzo, residente a Monteu da Po, sarebbe rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. A trovarlo ormai senza vita sono stati i colleghi, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 di Azienda Zero, che ha prestato soccorso anche alla madre del giovane, colta da un malore dopo aver appreso dell’accaduto.

I carabinieri della compagnia di Chivasso e gli ispettori dell’Asl To4 stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La macchina imballatrice è stata sequestrata, mentre la Procura ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.