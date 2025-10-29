Operaio muore folgorato in un cantiere a Lecce

Il 67enne, residente in città ma originario dell’Albania, è stato colpito da una scarica elettrica dopo che il braccio di una pompa per calcestruzzo ha urtato i cavi dell’alta tensione

Tragedia in un cantiere alla periferia di Lecce, in via Vecchia Frigole, dove un operaio di 67 anni è morto folgorato mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava manovrando una pompa per calcestruzzo durante alcuni lavori per la costruzione di un muretto a secco, quando il braccio del mezzo avrebbe accidentalmente toccato i cavi dell’alta tensione.

La potente scarica elettrica lo ha investito in pieno, senza lasciargli scampo. I colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per l’operaio — nato in Albania e da tempo residente a Lecce — non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale dello Spesal per gli accertamenti di rito. La procura di Lecce ha aperto un’inchiesta per chiarire le dinamiche dell’incidente.