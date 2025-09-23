Operaio muore schiacciato da una balla di juta nel Chietino

Incidente nella notte a Torino di Sangro: inutili i soccorsi, indagano i carabinieri di Ortona

Tragedia sul lavoro nella notte a Torino di Sangro, in provincia di Chieti. Un uomo di 52 anni, originario di Vasto, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una balla di juta contenente circa una tonnellata di polimeri.

L’incidente si è verificato intorno alle 3, all’interno della Prima Eastern, azienda specializzata nello stampaggio a iniezione di materie plastiche. L’operaio è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano.

La salma è stata trasferita presso l’obitorio del cimitero di Torino di Sangro. Nel frattempo, i carabinieri di Ortona hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.