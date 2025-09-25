Operaio muore schiacciato da una bobina d’acciaio nel Milanese

Incidente sul lavoro alla Ticino Lamiere di Bubbiano: vittima un 62enne, indagini in corso su dinamica e responsabilità

Tragedia sul lavoro nella mattinata di oggi in un’azienda di Bubbiano, nel Milanese. Un operaio di 62 anni, dipendente della Ticino Lamiere spa, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da una bobina utilizzata per la produzione di nastri di acciaio.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando vicino al macchinario quando, per cause ancora da accertare, la pesante bobina lo ha travolto. I colleghi sono intervenuti immediatamente per soccorrerlo, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco e del personale sanitario. Le condizioni del 62enne sono però apparse subito gravissime e, nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i tecnici dell’Ats, che ora dovranno chiarire la dinamica esatta dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

L’ennesimo incidente mortale sul lavoro riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza negli stabilimenti industriali e sulla necessità di prevenzione per tutelare i lavoratori.