Operazioni immobiliari e fisco al centro del nuovo incontro formativo a Rimini

Commercialisti ed esperti contabili approfondiranno redditi diversi, plusvalenze e imposte sui trasferimenti

Sarà dedicato alle operazioni immobiliari tra redditi diversi e imposte sui trasferimenti, con evidenza alle novità e alle problematiche applicative il prossimo appuntamento formativo promosso dalla Fondazione dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili.

L’appuntamento è per domani, mercoledì 10 dicembre al Centro Congressi SGR a partire dalle 14.30.

Interverranno il Prof. Avv. Thomas Tassani (Ordinario di Diritto Tributario - Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università di Bologna), l’Avv. Federico Tarini (assegnista di ricerca in diritto tributario presso l’Università di Bologna) e l’Avv. Cecilia Benzi (dottoranda in Diritto Tributario presso l’Università di Bologna).

Il programma prevede, sul fronte dei redditi diversi, di approfondire le plusvalenze da operazioni immobiliari di persone fisiche, le cessioni onerose di immobili, la costruzione e concessione di diritti reali minori.

Sulle imposte dei trasferimenti: l’agevolazione prima casa, il contratto preliminare immobiliare dopo la riforma fiscale, i trasferimenti aventi ad oggetto immobili in corso di costruzione e di ristrutturazione, il riscatto di immobili concessi in leasing.

Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 9 dicembre 2025 esclusivamente tramite il portale internet www.fpcu.it

La partecipazione è valida ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria.