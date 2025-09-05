Optima celebra a Rimini un anno di crescita record

All’evento, sono stati premiati dipendenti e partner per il loro contributo ai successi aziendali

Rimini è stata il palcoscenico della convention nazionale di Optima, multiutility attiva in telecomunicazioni ed energia, che nel 2024 ha registrato risultati in forte crescita: oltre mezzo milione di utenze (+25%), ricavi a 368,6 milioni di euro (+23%) ed ebitda a 73,1 milioni (+44%).

All’evento, che ha riunito circa mille tra collaboratori e manager insieme ai co-CEO Marco Realfonzo e Giancarlo Gargiulo e ai fondatori Alessio Matrone e Danilo Caruso, sono stati premiati dipendenti e partner per il loro contributo ai successi aziendali. La convention, arricchita da momenti di intrattenimento tra cui un beach party, un dj set e l’esibizione dei The Kolors, ha ribadito l’obiettivo di consolidare la presenza di Optima nei segmenti domestico e business, rafforzando il ruolo di player di sistema.

“Insieme scriveremo il domani” è stato il claim scelto per la manifestazione, che ha trasformato Rimini non solo in luogo di festa, ma anche nel simbolo della nuova fase di crescita e consolidamento del gruppo.