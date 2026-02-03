Ordigno bellico rinvenuto a Bellariva, ripresa circolazione ferroviaria tra Rimini e Riccione

Era stata sospesa dalle 10.30 su disposizione delle Forze dell'ordine

È ripresa gradualmente a partire dalle 12.15 la circolazione dei treni fra le stazioni di Rimini e Riccione, sospesa dalle 10.30 su disposizione delle Forze dell'ordine per la presenza di residuati bellici, trovati in prossimità della sede ferroviaria dai tecnici di Rfi impegnati nelle normali attività di controllo linea. Come riferisce l'Ansa, Verificata da parte degli artificieri, interessati dalla Polizia ferroviaria, la non pericolosità degli ordigni e in attesa della loro definitiva rimozione, è arrivato il nulla osta alla ripresa del traffico ferroviario. A causa della sospensione della circolazione alcuni treni Frecciarossa, Intercity e del Regionale hanno subito ritardi e cancellazioni.