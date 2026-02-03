Ordigno bellico rinvenuto a Bellariva

Questa mattina è stato trovato un ordigno bellico nei pressi della ferrovia Metromare

Un ordigno bellico è stato rinvenuto questa mattina a Bellariva, nei pressi dei binari della ferrovia Metromare, all'altezza del sottopasso di Viale Rimembranze.

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie di Carabinieri e Polizia, mentre i Vigili del Fuoco stanno gestendo la situazione. Le autorità stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'area e a chiarire come l'ordigno sia finito in quella posizione.

Per motivi di sicurezza, è stata chiusa la carreggiata di viale Rimembranze sul lato monte.