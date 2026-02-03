Ordigno rinvenuto a Bellariva: servizio Metromare sospeso tra Rimini Station e Aeroporto Miramare

Il servizio è regolarmente attivo tra le fermate Marano e stazione di Riccione e viceversa

A seguito del rinvenimento di un presunto ordigno di natura non ancora accertata, in prossimità del tracciato del Metromare, sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di accertamento, il servizio Metromare è temporaneamente interrotto nel tratto compreso tra Rimini Station e Miramare Airport, in entrambe le direzioni. Il servizio è regolarmente attivo tra le fermate Marano e Riccione Station e viceversa. Per gli spostamenti nelle tratte interessate dall’interruzione, gli utenti possono utilizzare le linea autobus 11 e 124.